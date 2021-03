WhatsApp, Messenger e Instagram down: le app non funzionano in tutta Italia

All’improvviso il buio e, in concomitanza una serie di tweet che si sono susseguiti tra i quali anche quello di tech Fanpage, il giornale tecnologico di Fanpage.it. WhatsApp, Messenger ed Instagram sono andati in down nel pomeriggio di oggi, 19 marzo. Le app di messaggistica instantanea che si rifanno al colosso Facebook hanno smesso all’improvviso di funzionare mandando in panico le tantissime persone che non hanno più saputo come comunicare tra di loro. Una comunicazione diventata sempre più importante in un momento di pandemia globale.