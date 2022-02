“What a feeling”, il Molise vola a Sanremo grazie ad Elena D’Amario

La ballerina, che ha una parte della famiglia a Termoli, ha duettato assieme ad Elisa nella serata dedicata alle cover

“Un feeling indimenticabile”. Poche semplici parole e la discesa della scalinata dell’Ariston accanto ad una icona della musica italiana come Elisa. Palcoscenico di grande spessore per Elena D’Amario, la ballerina di origini pescaresi che ama trascorrere tanto tempo a Termoli dove ha una parte della famiglia e che da anni calca i palcoscenici più importanti del mondo. I suoi esordi sono in TV nel 2008 grazie al “Ballo delle debuttanti”, ma il successo e la consacrazione arrivano grazie al programma Amici di Maria De Filippi che le offre l’opportunità di mostrare la sua bravura tecnica ed espressiva e la sua grande bellezza.

Ieri la consacrazione anche sul palco di Sanremo dove ha ballato per Elisa nel corso della quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover, nel corso della quale si è esibita in stile Flashdance.

Le foto che pubblichiamo, tratte dal suo profilo Instagram, mostrano l’eleganza e il feeling delle due artiste sul palcoscenico. Per un orgoglio che è anche molisano.