Welfare e sviluppo del benessere, se ne parla all’Unimol

Domani la lecture di Fabio Folgheraiter nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Servizio Sociale

Si terrà domani, 3 ottobre, dalle 16, il seminario UniMol, Dipartimento di Economia – Corso di laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali – e Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, Lecture del prof. Fabio Folgheraiter. Il sistema di welfare che ha promosso lo sviluppo di un benessere generalizzato nel nostro Paese da molti anni è entrato in crisi. I ripetuti tentativi di riforma che si sono succeduti negli ultimi decenni hanno prodotto come esito la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 328/2000). Un provvedimento atteso da molto tempo e che, nonostante diversi aspetti positivi, sembra arrancare, incapace di tenere il passo con una società “accelerata”. Una società che offre nuove opportunità di realizzazione personale ma dalla quale emergono bisogni sempre più differenziati, vecchie disuguaglianze si inaspriscono e fanno la loro comparsa nuove forme di marginalità e alienazione. Da circa un decennio, il Rapporto Istat sul Benessere Equo e Sostenibile registra il deterioramento della relazionalità sociale. In particolare nelle regioni del Mezzogiorno risulta più debole la rete potenziale di aiuti. Questo scenario rappresenta una sfida per le professioni sociali ed in modo particolare per l’assistente sociale. Fin dalla sua comparsa questa figura è impegnata nella trasformazione dei contenuti e delle modalità operative dei servizi rivolti alla

persona e alla comunità. I cambiamenti in atto richiedono dunque un continuo aggiornamento delle conoscenze e degli strumenti di intervento, una capacità di lettura dei bisogni e di innovazione metodologica. Il Corso di laurea in Servizio sociale e politiche sociali, unitamente all’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali non si sottraggono a questa sfida. Perciò, in occasione dell’Assemblea degli Iscritti, in programma per giovedì 3 ottobre, promuovono un Seminario dal titolo Nuovi metodi per il lavoro sociale professionale: il Relational Social Work. Il Seminario, che prenderà l’avvio alle ore 16 con la registrazione dei partecipanti, avrà come obiettivo quello di stimolare nei partecipanti la riflessione epistemologica sul significato del lavoro sociale professionale per rilanciare, in questa perdurante crisi dei sistemi di welfare, un differente paradigma del “prendersi cura”, ossia il metodo del Relational Social Work (RSW) come strumento principe di lavoro nelle professioni sociali. Per gli studenti iscritti al Corso di laurea, costituirà una sorta di Lecture inaugurale per l’anno accademico 2019-2010, che li proietterà nel loro futuro professionale. A presentare questa metodologia di lavoro sarà il prof. Fabio Folgheraiter, uno dei massimi esponenti nel panorama scientifico e applicativo nazionale e internazionale per le professioni sociali. Folgheraiter è Ordinario di Metodologia del lavoro sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove coordina il corso di Laurea triennale in Servizio sociale e il corso di Laurea Magistrale in Politiche sociali e servizi per le famiglie, i minori e le comunità. Presso il medesimo Ateneo è Coordinatore del Dottorato internazionale in Social Work, l’unico esistente in Italia. Grazie al suo impulso sono nate anche alcune iniziative editoriali scientifiche come la collana Metodi e tecniche del lavoro sociale e le riviste “Lavoro Sociale” e di recente “Relational Social Work” che costituiscono significativi punti di riferimento per gli operatori sociali. Al Seminario, parteciperanno Paola Ciccone e Michela D’Amico, rispettivamente Presidente e Segretario dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Molise, Daniela Grignoli, Presidente del consiglio aggregato corsi di laurea in servizio sociale.