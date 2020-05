“Weekend sul divano? Dieci laureati vi portano il Molise in casa”. La nostra regione sul Corriere della Sera

Un gruppo di giovani lancia un sito per promuovere la loro terra: arte, cultura e cibo di 136 borghi. Lo stop imposto dal virus: «Ma raccoglieremo i frutti dei tanti semi gettati».

Ribalta nazionale per la nostra regione che finisce sul Corriere della Sera.

Il progetto dell’associazione non profit ArcheoIdea, finanziato dal bando Funder 35 con 40 mila euro distribuiti in tre anni, aveva puntato su uno slogan semplice, «Venite in Molise», e sull’accattivante offerta di un turismo culturale, lento, ricco di arte e di natura, dalle vette appenniniche del Matese, delle Mainarde e dell’Alto Molise fino alle spiagge di Termoli.

