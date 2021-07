Weekend di maltempo, cambio di location per l’Aut Aut Festival

Il meteo del weekend in corso prevede piogge e temporali in tutto il Molise.

Gli eventi dell’Aut Aut Festival si svolgeranno ugualmente ma il location diverse da quelle previste.

L’appuntamento con la scrittrice Annalisa Marinelli ed il suo libro ‘Autopsia di una felicità mancata’ si svolgerà questo pomeriggio alle ore 18.00 nella Sala Consiliare del Comune di Termoli.

Non è ancora confermato il maltempo per la giornata di domani a Pietrabbondante dove l’Aut Aut Festival è parte degli eventi che si svolgeranno nel Teatro e Tempio Italico alle ore 19.00 in occasione dell’ultima tappa del Cammino dei Padri.

In caso di pioggia l’Aut Aut Festival intitolato ‘VER – Il Cammino dei Padri’ con lo scrittore Nicola Mastronardi si svolgerà alle ore 19.00 nella Sala Consiliare del Comune di Pietrabbondante.Qualora le condizioni meteo lo consentiranno tutti gli eventi sono confermati all’interno dell’area archeologica.

Si ringraziano le amministrazioni Comunali di Termoli e Pietrabbondante per la disponibilità e la collaborazione.