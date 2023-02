Weekend all’insegna del teatro a Guglionesi: laboratorio e spettacolo al teatro Fulvio

QU.EM (Quintelemento) è una compagnia teatrale e video -teatrale di Cremona attiva dal 2010 e tra le più autorevoli in Italia, sia nell’ambito della sperimentazione che della promozione culturale del teatro nelle sue più svariate forme.

Sabato 18 febbraio, al Fulvio di Guglionesi, curerà il ‘Laboratorio di movimento scenico’, ovvero un percorso di insegnamento e approfondimento sui linguaggi del corpo e sulle emozioni stimolate da suoni, luci, ombre e immagini.

Il laboratorio è aperto a tutti ma prevede un numero massimo di partecipanti, è quindi possibile aderire scrivendo a uiltmolise@gmail.com.

Domenica 19 febbraio alle 18, sempre da calendario Jamme bbelle e sempre al teatro Fulvio, la compagnia QU.EM metterà invece in scena lo spettacolo ‘Gli altri’, scritto da Paolo Ascagni e diretto da Francesca Rizzi e Danio Belloni.

“Siamo felici ed orgogliosi – commenta Nicolangelo Licursi, organizzatore del Festival – di ospitare una compagnia così prestigiosa come i Quintoelemento di Cremona e di offrire un’opportunità di crescita importante ai giovani e in generale e a tutti gli appassionati di teatro in Molise”.