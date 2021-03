Week end tra gelo e neve in collina, torna il maltempo

L’aria fredda che affluisce dal Nord Europa verso il Mediterraneo punterà oltre nel prossimo weekend e raggiungerà anche il Nord Africa, generando un vortice di bassa pressione che sul finire della settimana si metterà in moto verso l’Italia meridionale. Tra sabato e domenica il vortice in questione si avvicinerà al Sud Italia, pilotando una serie di fronti che investiranno le regioni centrali e soprattutto meridionali con condizioni di maltempo a tratti anche intenso, e ancora nevicate fino a quote collinari sull’Appennino. Tempo più soleggiato invece al Nord e sul medio-alto Tirreno, dove il clima risulterà però piuttosto freddo. Nel dettaglio:

SABATO INSTABILE AL CENTRO-SUD, NEVE IN COLLINA. Sarà una giornata instabile al Centro-Sud e Sardegna con piogge e neve dai 500/800m, anche se con il passare delle ore si andrà verso un’attenuazione dei fenomeni sulle regioni più meridionali. Maggiori schiarite al Nord e sul medio-alto Tirreno, salvo qualche pioggia che entro sera raggiungerà il Lazio. Da segnalare anche un po’ di variabilità su basso Piemonte e Romagna con qualche pioggia o debole nevicata da quote collinari.

DOMENICA MALTEMPO SOPRATTUTTO AL SUD. Maltempo al Sud con piogge e rovesci anche intensi sulle regioni peninsulari, al mattino anche sulla Sicilia centro-orientale, dove però si andrà verso un’attenuazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera. Condizioni a tratti instabili anche sulle regioni centrali e Sardegna con qualche pioggia più frequente nella prima parte della giornata su Lazio e adriatiche, asciutto con maggiori schiarite in Toscana. Limite neve sui 300/500m sull’Appennino settentrionale, 400/600m sul quello centro-meridionale, ma fino a 1200/1300m in Calabria. Più soleggiato al Nord, salvo addensamenti in arrivo sulle Alpi confinali. Clima freddo al Centro e soprattutto al Nord, specie sulle Alpi, con minime anche fino a -15°C a 1500m. Venti forti settentrionali, da sud sullo Ionio.

3bmeteo.com