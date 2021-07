Week end con temporali e nubifragi, Molise tra le zone più colpite

Prepariamoci a un weekend assai dinamico sul fronte meteorologico per effetto di un insidioso ciclone carico di nubifragi e temporali che potrebbero risultare sempre più forti nel corso del fine settimana, disturbando questa volta tuttavia soprattutto il Centro-Sud.

L’alta pressione africana non c’è più, o meglio si è ritirata dal mare nostrum per concentrare la sua calda azione stabilizzante verso le sue terre d’origine. E quando il gatto manca i topi ballano! Ne ha infatti subito aprofittato un insidioso vortice ciclonico che dalla Francia ha raggiunto negli ultimi giorni il Nord Italia, con l’intento poi di attraversare tutto il nostro Paese, verso Sud, proprio nel corso dell’ormai prossimo weekend.

Ci attendono dunque un sabato 17 e una domenica 18 luglio all’insegna di un tempo a tratti capriccioso per molte delle nostre regioni e non dovremo fare i conti con solo con la pioggia, ma anche con temporali piuttosto intensi, accompagnati talvolta da locali nubifragi e pure da qualche grandinata.

Ma dove servirà l’ombrello durante il fine settimana?

Partiamo come di consueto dalla giornata di sabato: il vortice ciclonico avrà già raggiunto le regioni del Centro e se al Nord il quadro meteorologico inizierà a dare importanti segnali di miglioramento, sotto nubi minacciose troveremo invece gran parte delle regioni centrali e poil Sud.

Occhi puntanti specialmente su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e, a scendere, sulla Campania e sulla Basilicata: sarà su queste regioni che ci attendiamo la fase più attiva del maltempo, con elevato rischio di forti temporali e locali nubifragi. Ombrelli rigorosamente a portata di mano, tuttavia, anche sul resto del Centro e del Sud, fatta eccezione per la Sardegna e per la Sicilia meridionale, dove il contesto si manterrà più asciutto.

Anche i termometri non staranno certo a guardare: al Nord, complice l’annunciato miglioramento, inizieranno a guadagnare qualche punticino, mentre al Centro-Sud avremo una generale diminuzione.

Arriviamo così alla giornata di domenica, che sarà anch’essa condizionata dal vortice di bassa pressione che sposterà il suo baricentro ulteriormente verso Sud, per poi puntare l’area più meridionale balcanica e la Grecia.

Il tempo sarà discreto e a tratti soleggiato sulle regioni settentrionali, fatta eccezione per qualche reiterato disturbo sui comparti alpini e la situazione sarà in miglioramento pure al Centro, segnatamente su Toscana, Marche, Umbria e Lazio.

Altrove invece, specialmente al Sud, piogge e temporali saranno ancora all’ordine del giorno, seppur con una distribuzione assai irregolare. A tal proposito, ricordiamo che non ci troviamo in presenza di una perturbazione atlantica capace di distribuire le precipitazioni in forma omogenea: in questo genere di configurazioni, prettamente estive, i fenomeni tendono ad assumere carattere variegato, colpendo spesso anche in modo imprevedibile determinati fazzoletti territoriali e lasciandone altri, magari anche a pochissima distanza, addirittura all’asciutto.

Successivamente il vortice abbandonerà il nostro Paese, preludio ad un inizio della prossima settimana caratterizzato da un’alta pressione in rimonta, decisa a riconquistarsi il maltolto.

Ma su questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti.