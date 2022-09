Webcam turistiche: a Termoli si lavora per nuove installazioni

“Stiamo lavorando ad un progetto per l’installazione di altre telecamere turistiche in punti caratteristici della città, in modo da potenziare anche la rete già esistente di monitoraggio meteo real time”. A darne notizia è stato il consigliere comunale e presidente dell’associazione ‘Il Mosaico’, Enrico Miele. Si tratta di un progetto in sinergia con turismometeo.it e Comune di Termoli che mostrerà, tramite l’utilizzo di webcam panoramiche turistiche, le immagini in diretta dei luoghi più belli, che potranno fare il giro del mondo.

Dunque altre installazioni che si affiancheranno alle già esistenti webcam che puntano su Difesa Grande e sulla spiaggia di Termoli: una verso nord-est e l’altra verso nord-ovest.