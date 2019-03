Web agency a Pescara, l’eccellenza di Genesi al servizio dei clienti

Sviluppare un sito internet aziendale, curare le strategie di web marketing della propria clientela, ottimizzare la presenza commerciale online e gestire ogni passaggio evolutivo sono solamente alcune delle attività che una web agency dovrebbe garantire alla propria clientela. Attività cruciali per il destino della propria attività d’impresa, e che spesso vengono accompagnate da un servizio dedicato ed esclusivo, personalizzato e versatile, che possa permettere a ogni progetto di diventare sufficientemente ampio da poter consentire il raggiungimento dei piccoli e dei grandi traguardi della propria azienda.

Purtroppo, però, non sempre è così facile trovare il proprio partner di riferimento. E lo sanno bene Marco De Merulis e Francesco Di Pomponio, le menti dietro Genesi, web agency a Pescara specializzata in digital marketing e, oggi, uno dei nomi più apprezzati nel settore. Il motivo? La mission della web agency è quella di crescere insieme ai clienti, con una visione che dal 1996 sta permettendo all’agenzia di allargare il proprio bacino di utenza, in un percorso di costante evoluzione che si è recentemente accompagnato anche da un trasferimento in locali più prestigiosi e utili per poter accompagnare ogni esigenza della clientela verso i target condivisi. Ma quali sono i core business dell’agenzia? E quali le nuove sfide da affrontare insieme alla propria clientela?

A spiegarlo sono gli stessi fondatore della web agency, che tra web marketing e progetti di e-commerce, dalla progettazione allo sviluppo di siti web aziendali, dalla creazione di nuove iniziative all’ottimizzazione di quelle già esistenti, hanno la possibilità di offrire una gamma eterogenea di servizi, e di soddisfare richieste sempre più varie e sempre più specializzate in relazione ai singoli settori di riferimento. E così. dalla consulenza strategica alla gestione di campagne di social media marketing, ne deriva anche la condivisione di competenze e conoscenze multisettoriali, che si concretizzano nella conduzione di azioni diverse, con tecniche e approcci altrettanto differenti, ma tutti orientati verso un unico obiettivo: permettere ai propri clienti di promuovere meglio la propria presenza sul web, consentendo di raggiungere i propri target con uno sforzo sempre più contenuto.

D’altronde, non sfugge nemmeno ai clienti meno prossimi al web, che Internet è concepito come lo strumento più efficiente in termini di ritorno di un investimento promozionale, con un numero crescente di realtà commerciali, professionisti e imprenditori che si stanno avvicinando con maggiore interesse nei confronti di questo comparto, comprendendo altresì che il web deve essere affrontato con competenze specifiche di marketing digitali, quasi sempre mai possedute – nemmeno in parte – dalle persone che compongono l’organizzazione aziendale e professionale. Insomma, un valido apprezzamento su uno strumento di crescita con il quale tutte le proposte commerciali dovrebbero fare i conti.

Come raccontano i due imprenditori in occasione di alcune recenti interviste, non sfugge nemmeno come una buona parte dei clienti che si interfacciano con Genesi abbiano già delle valide idee, e a volte anche una linea di azione ben definita. Si tratta pertanto di imprenditori con una visione chiara, che sono intenzionati a comprendere in che modo il web potrebbe consentir loro di espandere le rispettive opportunità di business.

Ebbene, il compito di una buona web agency – e Genesi non può che essere annoverata tra queste – è quello di trasformare i loro bisogni e i loro desideri in progetti che possano sfruttare tutte le possibilità offerte dalla rete, cercando di massimizzare i ritorni economici nel rispetto dei budget affidati.

Il tutto, in Abruzzo, sembra aver trovato un terreno finalmente fertile. Qui, infatti, un numero sempre più rilevante di aziende ha compreso come ottenere risultati di rilievo proprio grazie al web, e opera da anni in modo efficiente sulle piattaforme digitali. Imprese che spesso operano esclusivamente sui canali digitali, e che a volte invece integrano i canali offline con quelli online, scoprendo che i secondi possono “pesare” sempre di più sul fatturato.

Naturalmente, per arrivare ai risultati attesi – concludono da Genesi – non c’è una sola ricetta, un trucco o un segreto miracoloso. Nella maggior parte dei casi, infatti, i migliori risultati arrivano grazie all’applicazione di una serie di best practices che compongono un marketing mix unico e specifico per il cliente, e che come tale dovrà essere ritagliato su misura sulla controparte.