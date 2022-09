“We Live Barrique” ospita i Comoverão ad Isernia: la voce dei 99 Posse Simona Boo con Diego Imparato al basso

di Marika Galletta

E’ fissata alle 21.00 del 30 Settembre, la serata conclusiva dei live estivi di “We Live Barrique”, la rassegna musicale che ha ospitato in Molise artisti di calibro nazionale ed internazionale, con la direzione artistica del maestro Simone Sala.

We Live Barrique imbottiglia due grandi artisti: Simona Boo e Diego Imparato per chiudere la rassegna musicale estiva alto-molisana. In una location simbolo del centro storico pentro di Isernia il BarriqueBar & Bistrot, ci sarà l’esibizione live dei Comoverão: la voce dei 99 POSSE Simona Boo e Diego Imparato al basso. Un live music ed un locale cult della movida isernina, un’occasione di incontro tra arte e spettacolo in un setting d’eccellenza: cucina tipica rivisitata, degustazione vini e prodotti tipici, cocktails & spirits.

Dopo il successo, a Campitello Matese, con il concerto all’alba, monito di apertura dell’arena rurale del Festival del Turismo Esperienziale di Vitamina M, il ritorno prepotente della voce graffiante di Simona Boo e di Diego Imparato che bissano in Molise. Il duo è l’equilibrata sintesi tra ricercatezza, qualità e semplicità aderente al sound della musica brasiliana e sempre fedele alla potenza struggente di Pino Daniele. Simona e Diego, sono il frutto della scommessa artistica vincente del pianista Sala, il dialogo armonioso tra suoni e versi di diversi Continenti che attraverso l’onda della musica faranno delle culture un punto d’incontro.

Il progetto musicale ha fatto tappa nell’alto Molise, Isernia e Capracotta sono state le mete prescelte dell’estate 2022. Il nastro è stato tagliato il 16 Giugno, presso il BarriqueBar & Bistrot ad Isernia. Ad aprire le danze il trio latin jazz formato dal piano di Sala, dalla batteria di Sbarra e dal basso di Mastrogiuseppe, con special guest Arturo Caccavale. Il secondo appuntamento è stato caratterizzato dall’esibizione del chitarrista prolifico Demian Dominguez, insieme alla batteria di Gianpaolo Feola ed il basso di Mino Berlano. A chiudere i live isernini, è stata la “10 July Band”, un quartetto composto da Angela Sofia vocalist, Fabrizio Celentano alla chitarra, Luca Iannone al basso ed Oreste Sbarra alla batteria. Il mese di Agosto il “We Live Barrique” si è spostato in alta quota facendo tappa a Prato Gentile presso Capracotta, scegliendo come location ad hoc la Baita. Ad inaugurare uno dei luoghi cult dell’Alto Molise il trio di Demian Dominguez, uno dei più grandi chitarristi rock blues al mondo, con Mino Berlano al basso e Gianpaolo Feola alla batteria. Dopo il blues, è stata la volta del trio Sala feat Caccavale e per finire i Marylin & the Dirty Strings con Marilina Rago voce ed ukulele, Emilio Coulitte al contrabasso e Luigi Rinaldi alla chitarra elettrica. Chiudono le tappe dei live estivi targati “We Live Barrique” by Simone Sala i Comoverão: Simona Boo e Diego Imparato che insedieranno ad Isernia un ponte musicale che unirà Napoli ed il Brasile nella cornice del BarriqueBar & Bistrot.