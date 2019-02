Water, lavabo e boiler per l’acqua abbandonati a Campomarino

REDAZIONE TERMOLI

Chi ha bisogno di un bagno, magari anche di seconda mano, o di qualche suppellettile può tranquillamente recarsi presso via don Luigi Sturzo a Campomarino Lido e fare incetta di tutto quello che gli occorre. Ancora una discarica a cielo aperto quella che è stata scovata dal consigliere di minoranza al Comune di Campomarino, Luigi Romano. «Gli incivili – afferma Romano – non finiscono mai di stupirci. Questa volta si sono preoccupati di qualcuno che potrebbe avere problemi di natura corporale, tanto che ci siamo imbattuti in un water con annesso coperchio, una colonna di supporto al lavabo ed un boiler per riscaldare acqua. Tutto materiale che potrebbe essere utile. Se serve il tutto si trova in via Don Luigi Sturzo con annesso materiale di risulta (qualcuno si è rifatto il bagno). Più avanti anche 2 materassi che non ho fotografato. Ringrazio ovviamente chi permette tutto questo degrado e chi ne abusa esageratamente prendendosi l’appellativo di maleducati, incivili e sporcaccioni. A voi ulteriori aggettivi meritevoli di nota».