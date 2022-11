Water e materasso abbandonati in pieno centro. Cittadina indignata pubblica la foto

La foto parla da sola, è proprio il caso di dirlo. E quel che ne viene fuori non è per niente di edificante, tanto da urtare comprensibilmente la sensibilità di chiunque la guardi. Sicuramente ha generato sdegno e rabbia in Alberta De Lisio che ha realizzato, oggi 13 novembre, questo scatto fotografico pubblicato sul suo profilo facebook e che testimonia lo scarso (per non dire de tutto assente) senso civico di alcuni cittadini di Campobasso. Un water e un materasso gettati per strada vicino ai cassonetti dell’immondizia nella centralissima via Garibaldi. Si tratta di rifiuti che potrebbero essere benissimo conferiti e smaltiti nell’isola ecologica alla periferia del capoluogo, eppure questo concetto non attecchisce ancora. Quindi è più che giusto indignarsi! Voto “zero”.