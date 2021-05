Water abbandonati per strada: l’inciviltà regna sovrana (LA SEGNALAZIONE – FOTO)

Rifiuti abbandonati lungo la strada in contrada Mascione. E’ questo il simbolo di inciviltà e ignoranza contenuto nella segnalazione che arriva da un nostro lettore. “Scegliere di abbandonare rifiuti lungo il ciglio di una strada, ignorando colpevolmente e volontariamente di conferirli presso i punti dedicati, ci offre la misura esatta del livello di inciviltà al quale siamo arrivati. Rendere pubbliche queste immagini non so se contribuirà a sensibilizzare l’opinione pubblica ma, di certo, tacere e rendersi complici di azioni tanto becere non è costume di chi, invece, ogni giorno sceglie di rispettare le regole e il prossimo”.

