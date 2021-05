Walkie talkie per gli operatori del reparto di Rianimazione del Cardarelli, domani la consegna

Saranno consegnati in loco ai responsabili del reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, domani mattina Martedì 25 maggio 2021 a partire dalle ore 11.00, nel pieno rispetto delle normative Covid-19 vigenti, i quattro Walkie Talkie XT.50 PMR446, propedeutici alla comunicazione interna tra gli operatori del reparto, acquistati grazie alle donazioni volontarie che sono pervenute a seguito della manifestazione online musicale e solidale May Day 2021 targata zona Rossa webtv, che ha inteso soffermare e focalizzare l’attenzione di quello che ne è l’argomento fondante, la solidarietà, che attraverso la musica e arte, cerca di coinvolgere e interessare l’opinione pubblica e di sviluppare in essa coscienza critica su questo tema, incentrato sulla sanità pubblica molisana.