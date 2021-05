Walkie talkie per facilitare la comunicazione nell’ospedale, il dono al San Timoteo

Sono stati consegnati questa mattina, 28 maggio, i due walkie talkie che sono stati acquistati e donati ai responsabili del reparto di Rianimazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli alla presenza delle rappresentanze dei comitati civici a difesa della sanità pubblica (SOS Molise, Moli-Sanità L113, La Casa dei Diritti). L’iniziativa arriva all’indomani del MayDay, manifestazione organizzata il 1 e 2 maggio per sensibilizzare rispetto alla condivisione dei valori del volontariato e della tutela dell’ambiente. I walkie talkie sono stati acquistati per essere propedeutici ad una efficiente e sicura comunicazione interna ai reparti tra gli operatori, acquistati grazie alle donazioni volontarie che sono pervenute a seguito della manifestazione online musicale e solidale May Day 2021 targata zona Rossa webtv, che ha inteso soffermare e focalizzare l’attenzione di quello che ne è l’argomento fondante, la solidarietà, che attraverso la musica e arte, cerca di coinvolgere ed interessare l’opinione pubblica e di sviluppare in essa coscienza critica su questo tema, incentrato sulla sanità pubblica molisana. La consegna di Termoli è la seconda dopo quella di Campobasso e anticipa quella che si terrà al Veneziale di Isernia. Presente alla consegna anche il direttore sanitario del San Timoteo, Giovanni Serafini, e il dottor Giuseppe Pranzitelli. “Questa donazione che ci fate e accolgo a nome dell’ospedale e dei colleghi medici ed infermieri – ha affermato Pranzitelli – è molto importante per il valore simbolico che questo piccolo gesto ha in questa realtà. In una realtà complessa come quella ospedaliera, infatti, si interfacciano una molteplicità di realtà importanti e la comunicazione positiva tra di loro è fondamentale per la riuscita delle azioni ospedaliere”.

