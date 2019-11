Vuole riscuotere la pensione della suocera e devasta la casa della cognata

CAMPOBASSO. Si è presentato a casa della cognata per discutere della riscossione della pensione della suocera, ma trovando il portone chiuso è andato su tutte le furie rompendo il vetro di una finestra per entrare e, una volta in casa, ha iniziato a minacciare e aggredire i presenti. Un 50enne di Campobasso è stato bloccato, prima che la situazione degenerasse ulteriormente, e denunciato dai carabinieri del capoluogo, richiamati dalle urla provenienti dall’abitazione, per violenza privata, minaccia, percosse e violazione di domicilio.