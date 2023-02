“Vuoi sposare don Pasquale?”, torna domani alle 15 la Mascherata storica d’autore a San Giovanni in Galdo

Tornerà domani, sabato 18 febbraio dalle 15 in diversi punti di San Giovanni in Galdo, la Mascherata d’autore dal titolo “Vuoi sposare don Pasquale?”. Si tratta della farsa carnevalesca ideata dal professor Nicolino Di Donato in cui don Pasquale, napoletano, vanta una parentela con il cardinale Ruffo che aveva come feudo San Giovanni in Galdo. Memore dei soprusi del porporato, si reca in paese a cercar moglie, pensando di aver vita facile, ma il popolo dei sangiovannari gli riserva una sorpresa. Per sapere quale, l’appuntamento è a San Giovanni in Galdo domani alle 15.