Vuoi rientrare in Molise per votare? FlixBus ti paga il viaggio

L’azienda di autotrasporto su gomma lancia l’iniziativa #IoVoglioVotare, con cui rimborserà il viaggio di andata a tutte le persone che tra il 19 e domenica 25 settembre scelgono di raggiungere il comune di residenza con gli ‘autobus verdi’

In vista delle elezioni nazionali, FlixBus lancia l’iniziativa #IoVoglioVotare, con cui rimborserà il viaggio di andata di tutte le persone che nella settimana del voto, fra lunedì 19 settembre e domenica 25 settembre, sceglieranno di raggiungere il proprio comune di residenza a bordo degli autobus verdi, in Molise come nelle altre regioni italiane.

#IoVoglioVotare nasce dalla presa di coscienza dell’aumento del tasso di astensione in Italia, in particolare fra le persone giovani: SWG prevede un’affluenza alle urne del 48% nella fascia 18-34 (-7% rispetto al 2018). Per chi vive fuori sede (per Istat, 4,9 milioni di persone), tale astensione è spesso motivata dall’impossibilità di sostenere le spese del viaggio.

Di qui l’iniziativa di FlixBus, che vuole in questo modo consentire a chiunque di esercitare il proprio diritto di voto.

In allegato e di seguito, il comunicato stampa relativo all’iniziativa con tutte le condizioni, riportate anche qui. Al presente link potete scaricare alcune immagini: https://we.tl/t-6O4N2bi6vr