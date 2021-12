Voto alle Provinciali, caos nei 5 Stelle Molise: Cretella verso l’addio?

Alle elezioni a Palazzo Magno un consigliere di Campobasso pentastellato ha votato per il centrodestra ed è scoppiato il putiferio

Che le acque fossero agitate tra i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle a Campobasso, era cosa nota. Adesso, però, il mare sembra essere in tempesta. E la patata sarebbe talmente bollente da aver coinvolto l’intero movimento regionale.

A far esplodere i malumori, che covavano sotto la cenere, le elezioni che si sono tenute domenica scorsa per il rinnovo del consiglio provinciale di Campobasso. Consultazioni alle quali prendono parte, come noto, sindaci e consiglieri comunali con un voto ponderato. Pertanto è abbastanza agevole fare di conto. Ebbene le previsioni erano in favore della lista del centrosinistra, della quale facevano parte anche esponenti dei 5 Stelle al comune di Campobasso che puntavano ad eleggere un proprio esponente: sarebbe dovuta finire 6-4. E, invece, è terminata 5-5 e in tal modo, con il voto del presidente Roberti, il centrodestra è maggioranza alla Provincia. Sarebbero dovuti venir fuori 10 voti da Campobasso e invece ne sono arrivati 7 e da qui è partita la “caccia” ai colpevoli. Al Movimento sono mancati i voti di 3 consiglieri comunali a Campobasso: il primo era impossibilitato a votare perché in ospedale, un altro avrebbe sbagliato a votare e la preferenza sarebbe risultata nulla e un altro avrebbe votato per la lista del centrodestra.

Da qui è partita la resa dei conti che, al momento, si sta svolgendo tutta sulle chat e i gruppi Whatsapp del Movimento. La questione ha mandato su tutte le furie il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, l’assessore Luca Praitano e il parlamentare Antonio Federico. Sul banco degli imputati ci sarebbe l’assessore Simone Cretella che, secondo i ben informati, e anche secondo quanto si evince dalle suddette chat, sarebbe pronto alle dimissioni e all’addio al Movimento. Che tra Gravina e Cretella non corra buon sangue, è anche questa cosa nota e che i due facciano parte di due anime diverse dei 5 Stelle, è risaputo. Le tensioni, però, sarebbero scoppiate definitivamente e lo strappo parrebbe non più ricucibile.

I malumori si sarebbero estesi anche a livello regionale e coinvolgerebbero consiglieri di Palazzo D’Aimmo e parlamentari. Difficile anche a livello locale tenere insieme le due anime del Movimento: quella governista che fa capo a Conte, Di Maio e Patuanelli, rappresentata in regione da Gravina, Federico, Manzo e Primiani, con quella più “populista”, incarnata dall’ex Di Battista e che a livello regionale ha fatto breccia negli ex 5 Stelle Testamento e Ortis e in Greco e Cretella.

Quale delle correnti prevarrà è difficile ipotizzarlo. Ma sembra evidente che la scissione sia in atto e che la corsa alle prossime Regionali sia partita anche tra i pentestallati. Che, dopo essere diventati definitivamente partito con il Sì al 2 per mille e quindi al finanziamento pubblico, stanno assumendo tutti i connotati dei partiti tradizionali. A partire dal correntismo. E non è da escludere che i già fuoriusciti e i prossimi che abbandoneranno la nave che si trova in acque agitate, possano finire nel nuovo partito di Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio. mdi