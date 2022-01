Votazioni in corso a Isernia per il nuovo consiglio provinciale

Il risultato si conoscerà intorno alla tarda serata, solo allora si saprà come sarà composto il nuovo consiglio provinciale di Isernia. I pronostici parlano di un testa a testa tra Centrodestra e Centrosinistra. Le operazioni di voto che interessano i consiglieri comunali dei 52 comuni della provincia si svolgono nell’aula consiliare di via Berta, sono cominciate alle 8 e finiranno alle 20. Subito dopo lo spoglio delle schede. Abbiamo sentito il parere di Filomena Calenda, per il Centrodestra, e Lorenzo Coia, per il Centrosinistra (nei video allegati).

