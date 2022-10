Votare scheda bianca

di Sergio Genovese

Lo show registrato prima che il governo venisse varato, ha mostrato, senza pudore, quale è il livello della polis dei giorni nostri. Le performance di Berlusconi sono solo la vetrina addobbata di un presidio commerciale nel quale ogni venditore ha bluffato sulla qualità del proprio capo di abbigliamento. Lo spettacolo di un circo di terza fascia con qualche animale e pochi prestigiatori, è stato fornito senza inibizioni nonostante un’alta percentuale di italiani non si sia recata al voto per manifesta intolleranza ai Salvini, ai Letta, ai Renzi e via dicendo. Il fatto è serio perché raffigura un quadro desolante nel quale ogni attore ( di avanspettacolo) ha alzato la posta per ottenere beneficio alla propria carriera ascensionale. Tutti hanno chiesto qualcosa, le guerre sotterranee e quelle in superficie hanno trovato vita isolando anzi infangando qualsiasi valore di una funzione che ha letteralmente disintegrato il senso della politica. Le ambizioni crescono come funghi dopo la pioggia, in tanti è mancata persino la dignità di un comportamento che non rivendicasse solo ed esclusivamente agi per le proprie velleità. Due le icone che, oltre a Berlusconi, hanno davvero liberato i propri bisogni fisiologici fuori dal vaso: Salvini e Valditara. Il primo dopo la disfatta elettorale avrebbe dovuto muoversi, come diciamo noi, seguendo in punta di piedi il perimetro delle pareti dei palazzi del potere, il secondo dopo aver partecipato alla competizione elettorale è stato battuto dai suoi antagonisti. Insieme hanno rivendicato un posto al sole per ottenere l’ingiusto premio per la manifesta inconsistenza dimostrata agli italiani. Entrambi hanno ricevuto un incarico da Ministro ! Dunque la politica ci ha insegnato nuovi disvalori: autocandidature senza limiti di presunzione e soprattutto se si è perdenti poi si diventa vincenti e si ottiene la posta. Dovremmo tutti ribellarci ma ormai la melma è così sovrastante che non si meraviglia più nessuno. Mettiamoci in testa che le persone trovate indicate sulle schede elettorali, sono solo protese ad ottenere qualcosa per loro, prima lo nascondevano ora lo ostentano. Avendo fatto l’educatore, non posso invitare i lettori a disertare il voto nelle prossime occasioni elettorali. Per manifestare una nausea collettiva sarebbe opportuno che tutti nella cabina scegliessero di imbucare nell’urna la scheda bianca se a competere sono sempre gli stessi. Purtroppo i soliti noti dopo un veloce passaggio al lavacro del perdono, ottengono sempre la nostra indulgenza. Su scala regionale, naturalmente, abbiamo lo stesso scenario. Tutti i posizionamenti e le schermaglie pre elettorali sono la materia grigia( fuor di metafora) che fuoriesce dalle meningi impegnate a conservare le posizioni per rilanciarle in una versione piramidale. Le frane dovranno aspettare, il treno elettrico per Roma continuerà a maturare rinvii, quelli della vecchia Gam e tutti gli altri si mettano il cuore in pace, in elenco ci sono al momento le ambizioni di coloro che dall’auto propria vogliono salire su quella di colore blu per non passare notti insonni e tormentate. Restiamo in attesa del decreto Molise contando i giorni ma preparandoci a subire le giustificazioni dei ritardi storici che hanno costretto la nostra regione ad una emarginazione ancora più grande della sua natura in miniatura.