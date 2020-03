«Vorrei respirare liberamente, ma non posso»

Io vorrei stare a casa, purtroppo non posso. È l’ironia della sorte.

Io vorrei ridurre al minimo le possibilità di incontrare il virus, purtroppo non posso.

Io vorrei annoiarmi, ma purtroppo non posso.

Vorrei anche non aver paura.

Io vorrei respirare liberamente. E invece soffoco.

Vorrei obbedire all’ordine, ma non posso. Le mie regole sono diverse.

Vorrei essere incoraggiato, ma non posso. Sono io ad incoraggiare.

Vorrei dire la mia vita è cambiata, ma non posso. È la stessa…

Io vorrei svegliarmi e pensare: è tutto finito. Ma non posso.

Io vorrei urlare: restate a casa! Io non posso. (A.S.)

Valeria, Lina, Agostino (farmacisti); Renato e Salvatore (infermieri al Cardarelli); Diego (specialist Cardiologia)