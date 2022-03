Voragine si apre in pieno centro a Guglionesi: intervenuti i Vigili del fuoco

Una voragine si è aperta in pieno centro a Guglionesi, in via Portanova, e subito è scattata la chiamata emergenza ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli che questa mattina, 8 marzo, sono intervenuti sul posto per una operazioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere di svolgere tutte le necessarie operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.