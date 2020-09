Voragine nella Vaccareccia, la frana torna a fare paura: «Si intervenga subito»

«Utilizzare lo stanziamento di 41milioni di euro prima che si presenti un’altra frana». E’ quanto richiesto dai consiglieri comunali di minoranza a Petacciato, in primis Giuliana Ferrara e Matteo Fallica. Sotto la lente l’incubo relativo alla frana del paese bassomolisano che già diversi anni fa aveva tagliato fuori Petacciato, tagliando una delle principali arterie di collegamento tra il paese, la Statale 16 e Termoli.

Una frana che è costantemente in movimento, come più volte hanno ribadito gli esperti che si stanno occupando del problema. E le nuove perturbazioni che hanno interessato il basso Molise nella giornata di ieri, 31 agosto, hanno riacutizzato il problema. Ed è proprio la Ferrara a pubblicare su Facebook le foto di un tratto della strada che rischia di “aprirsi” nuovamente.

«Le foto – afferma la consigliera comunale – si riferiscono alla zona “Vaccareccia”. Stiamo trasmettendo una nota Pec al Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e all’Anas. Questa voragine, questo svuotamento, non può lasciarci tranquilli. É evidente che è in atto un movimento a livello più profondo, una strada, un pezzo di terra non si aprono e svuotano a caso.

Questo fenomeno, nel nostro territorio, ha una sola spiegazione che collega direttamente alla frana. La Frana di Petacciato è in continua azione, in continuo movimento, questo è abbastanza visibile purtroppo e spero si comprenda la necessità di intervenire presto, di non perdere altro tempo.

Minimizzare non ci mette al riparo da eventi più importanti. ntanto la Vaccareccia andrebbe chiusa in entrambi i sensi di marcia, per precauzione. Lo stanziamento di 41milioni di euro deve necessariamente anticipare la frana».