Vongolari alla ‘canna del gas’: decise solo due uscite a settimana e con meno prodotto

Usciranno solo due giorni a settimana i vongolari di Termoli che hanno deciso di proclamare uno stato di agitazione per il pericolo che l’Unione europea non proroghi la deroga sulle misure minime che ora permette di portare a riva vongole di 22 millimetri a fronte dei 25 previsti.

Si tratta di una deroga importante per la categoria che già sta soffrendo il peso della moria dovuta all’eccessivo caldo delle acque marine e al caro gasolio che nelle settimane scorse aveva costretto i pescherecci a restare fermi in porto per diversi giorni.

Di qui la decisione assunta questa mattina nel corso di una riunione al mercato ittico di Termoli di fermarsi e di uscire solo due giorni a settimana e con 25 sacchetti di prodotto invece dei 40 che si portavano prima. A causare ulteriori disagi è la scarsa pescosità della costa molisana, una condizione a cui si starebbe cercando di dare una risposta scientifica che, però, ancora non arriva.