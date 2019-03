Volto coperto e armati di pistola rapinano distributore sul Lungomare

REDAZIONE TERMOLI

Hanno fatto irruzione in due, armati di pistola e con il volto probabilmente coperto da un cappuccio. All’interno del locale, il bar sul lungomare nord, hanno trovato solo il barista mentre non c’erano dipendenti. Si sono avvicinati al bancone, lo hanno minacciato e si sono fatti consegnare tutto il denaro presente in cassa, circa mille euro, prima di fuggire via. Ancora una rapina ai danni del distributore della Ip sul Lungomare nord. I malviventi hanno fatto irruzione attorno alle 4.30 della mattina quando all’interno del locale c’era solo il barista e fortunatamente nessun cliente. Al dipendente hanno intimato di consegnare tutto l’incasso, circa mille euro, prima di arraffare anche gratta e vinci e stecche di sigarette e fuggire a piedi sulla spiaggia. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Termoli che hanno interrogato il dipendente e visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza. E’ proprio da quei nastri che potrebbero arrivare degli indizi utili a risalire agli autori della rapina, l’ennesima che si consuma ai danni del distributore situato sul Lungomare Nord diventato preda dei banditi anche a causa delle tante via di fuga.