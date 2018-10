Volto coperto e armati di pistola minacciano il barista, nuova rapina all’Ip sul lungomare nord

REDAZINE TERMOLI

Hanno fatto irruzione nel bar del distributore Ip sul lungomare nord. In due, con il volto coperto e armati di pistola, hanno minacciato il barista che era dietro al bancone e si sono fatti consegnare una piccola somma di denaro, circa 250 euro in contanti, prima di fuggire a piedi in direzione nord e poi, presumibilmente, a bordo di un’auto. Ancora una rapina ai danni del bar del distributore Ip che già svariate volte negli ultimi mesi era stato oggetto dell’attenzione dei malviventi che sono entrati ancora in azione stanotte minacciando il barista e facendosi consegnare l’incasso. Un “modus operandi” che già in passato era stato utilizzato dai rapinatori. A intervenire sul posto nelle prime ore di questa mattina sono stati i carabinieri della compagnia di Termoli che hanno subito avviato le indagini per risalire ai responsabili del colpo. Sono stati visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona a caccia di qualche elemento utile alle indagini ed è stato ascoltato anche il barista a cui sarebbe stato intimato di consegnare il denaro sotto la minaccia della pistola. Non si tratta del primo episodio. Già diverse volte il bar della Ip è stato “palcoscenico” di rapine, nonostante tutte le denunce del titolare che più volte si è esposto pubblicamente per chiedere maggiore sicurezza e controlli.

Foto di archivio