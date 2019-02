Volto coperto e armati assaltano la BancApulia e svaligiano il bancomat. Indagini in corso

REDAZIONE TERMOLI

E’ ancora in fase di quantificazione il bottino della rapina che si è verificata questo pomeriggio a Termoli. A entrare in azione e a colpire la BancApulia di via Martiri della Resistenza sono stati in tre, a volto coperto e armati. Una volta dentro la filiale hanno minacciato la direttrice e i dipendenti e si sono fatti aprire lo sportello del bancomat dall’interno, hanno preso tutti i contanti e sono fuggiti via a bordo di un’auto. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri di Termoli che hanno fatto scattare il dispositivo antirapina attivando dei posti di blocco sulle principali strade di fuga dal Molise.