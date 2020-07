Volpe ferita dopo essere stata investita, salvata dall’Anpana

La Sezione Provinciale A.N.P.A.N.A di Termoli conferma ancora una volta l’operosità dell’associazione per la difesa dell’ecosistema locale, salvaguardando in particolar modo la fauna selvatica. Nella giornata di ieri, martedì 30 giugno 2020, i nostri volontari hanno condotto una brillante operazione di salvataggio di una volpe ferita per investimento. Dopo aver ricevuto una segnalazione anonima del ritrovamento del canide in un terreno situato nel comune di San Giacomo degli Schiavoni, i volontari A.N.P.A.N.A si sono recati immediatamente sul posto e hanno prestato le prime cure all’animale, consistenti in particolar modo nell’idratazione dello stesso, considerato il caldo imperversante. Successivamente, la volpe è stata condotta presso lo studio veterinario del dott. Alessandro Occhionero a Larino allo scopo di prestarle prime cure urgenti. Tutte le operazioni sono state realizzate in sinergia con i Carabinieri Forestali della stazione di Termoli, ai quali questa mattina i volontari A.N.P.A.N.A hanno affidato la volpe, che sarà trasferita presso il Centro Recupero per Animali Selvatici di Popoli (Pescara). A tal proposito, la Sezione Provinciale A.N.P.A.N.A di Termoli esprime tutto il suo disappunto riguardante la mancanza di una struttura analoga in Molise e ne approfitta per offrire agli enti preposti la propria disponibilità e il proprio bagaglio di esperienza in vista di un’eventuale creazione “ex novo” di un centro dedicato al recupero della fauna selvatica locale.