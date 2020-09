Volpe a spasso all’interno dell’ospedale Cardarelli (IL VIDEO)

Una volpe nel pomeriggio odierno si è introdotta all’interno dell’ospedale Cardarelli. Il piccolo esemplare è stato catturato e successivamente liberato. L’ingresso della volpe all’interno del nosocomio ha messo in luce, ancora una volta, quanto siano necessari lavori presso la principale struttura ospedaliera della regione. Al pari della volpe, infatti, potrebbero entrare anche altri animali (nella zona di contrada Tappino ci sono anche cinghiali). Già in passato la struttura ha messo in evidenza le proprie criticità.