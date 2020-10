Volontari sempre più pronti alle emergenze grazie alla formazione del CSV Molise

Il Centro di servizio, con la collaborazione della Caritas di Termoli-Larino, propone sei incontri a distanza

No all’improvvisazione, sì alla formazione. Questo è uno dei principi alla base di ogni iniziativa del CSV Molise e che contraddistingue anche la nuova serie di corsi online. Grazie alla collaborazione della Caritas Diocesana di Termoli-Larino, il Centro di servizio propone sei incontri a distanza dedicati agli operatori delle diverse realtà non profit della regione. Fungerà da docente il consulente del CSV, esperto di Terzo Settore, Angelo Salvi. Lo psicologo del lavoro, esponente dello Studio Aliante di Roma, illustrerà ai partecipanti la corretta modalità di individuazione dei vari ruoli delle associazioni, ma punterà molto l’attenzione sulle motivazioni e sulle attitudini delle figure impegnate nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Con l’emergenza coronavirus gli enti del Terzo Settore hanno espresso maggiormente la loro voglia di aiutare, hanno accolto nuove persone e si sono ritrovati a sostenere le amministrazioni pubbliche in ambiti delicati e impegnativi. Questa esperienza servirà da monito ai volontari e sarà anche al centro del nuovo corso di formazione. Ma il fine ultimo pensato da CSV Molise e Caritas è quello di offrire una preparazione a tutto tondo agli operatori e di consentire loro di incanalare al meglio il grande senso civico già dimostrato nei mesi più difficili della pandemia. Il corso sarà completamente a distanza e si articolerà in sei incontri, uno al mese dal 29 ottobre prossimo fino a marzo 2021, sempre di giovedì.

Ecco date e temi di ogni appuntamento: 29 ottobre 2020 – I principi fondanti del volontariato; 26 novembre 2020 – I volontari, motivazioni atteggiamenti e ruoli; 17 dicembre 2020 – Ti racconto l’associazione; 28 gennaio 2021 – La relazione d’aiuto; 25 febbraio 2021 – Il Molise, le caratteristiche del territorio e il contesto di riferimento; 25 marzo 2021 – Che volontario sei? La partecipazione è gratuita e ciascun incontro avrà la durata di due ore e mezza.

«Abbiamo pensato di promuovere questa causa con strumenti generali indispensabili, per poi dare spazio alla formazione più specifica e settoriale, strettamente connessa alla realtà in cui il volontariato, con la sua associazione di riferimento, andrà ad operare – ha spiegato la direttrice del Centro di servizio Lorena Minotti -. Noi del CSV Molise, insieme alla Caritas Diocesana di Termoli e Larino, con cui già in passato ci siamo soffermati sulla centralità del volontario e sull’importanza della condivisione, abbiamo messo a punto un programma che vuole professionalizzare, responsabilizzare e arricchire il bagaglio culturale e tecnico dei nuovi volontari».