Volontari sempre più internazionali: ecco il corso di inglese del Csv Molise

L’apprendimento delle lingue straniere non è solo un elemento essenziale della didattica scolastica o una necessità per chi vuole ampliare le proprie conoscenze ai fini della carriera lavorativa, ma è anche un’opportunità per essere maggiormente accoglienti e inclusivi.

E questi aspetti sono propri di quei volontari che operano ogni giorno in favore di una causa sociale e verso i quali il Centro di servizio si pone come un punto di riferimento. Per loro, e per tutti quegli operatori del non profit interessati a diventare più internazionali, il CSV Molise ha organizzato corso di inglese di livello A2.

Il percorso formativo, che si svolgerà interamente in presenza nella Sala Gialla della Provincia di Isernia, in via Berta, avrà inizio martedì 11 aprile 2023 e si terrà a seguire tutti i lunedì (fatta eccezione per la lezione del primo maggio che verrà rimandata a martedì 2 maggio) fino al 26 giugno.

Il corso avrà la durata complessiva di 24 ore e sarà suddiviso in 12 lezioni da due ore ognuna: dalle 17 alle 19.

Si accetteranno al massimo 20 adesioni e potrà partecipare, fino ad esaurimento posti, un solo operatore per ogni associazione.

Per prenotarsi compilare il form e CLICCARE QUI.

Il corso mira a migliorare le abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura, nonché ad aumentare il bagaglio lessicale in modo da riuscire a interagire e a comunicare in situazioni di routine e a rispondere a domande di base.

Per informazioni segreteria@csvmolise.it.