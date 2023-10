Volontari Plastic Free liberano Campobasso da una tonnellata di rifiuti abbandonati

Sabato pomeriggio si è svolta l’iniziativa che ha visto oltre 80 persone all’opera. Appello alla cittadinanza per tenere pulito l’ambiente

Sabato 30 settembre oltre ottanta volontari in maglia blu hanno deciso di incontrarsi per ripulire l’ambiente dai rifiuti abbandonati: questa si chiama cittadinanza attiva e questo è Plastic Free.

Dalle ore 16 in poi Campobasso si è vestita di sostenibilità per tutelare l’ambiente e liberarlo da ben oltre una tonnellata e mezzo di rifiuti abbandonati.

Sono stati trovati: 30 sacchi di indifferenziato, 20 sacchi di vetro, 15 sacchi di plastica, 7 copertoni – per la maggior parte interrati, – 1 tavolo, 1 pipetta, 1 filtro olio, decine di chili di guaine edili, centinaia di bustine di preservativi (“bene il sesso protetto”, commentano i volontari, “ma cerchiamo di amare anche l’ambiente e gettiamoli quando troviamo un cestino”).

“Siamo orgogliosi della risposta ottenuta”, dichiara Giuseppe Fabbiano, vice referente regionale Molise Abruzzo Plastic Free. “Prima di iniziare abbiamo avuto l’immenso piacere di avere in mezzo a noi i calciatori del Campobasso FC – Leonardo Nonni, Alessio Rasi e Julio Cesar Cagnini – capeggiati da Giacomo Reale dell’ufficio stampa Rosso Blu. Inoltre voglio ringraziare il Comune di Campobasso per il sostegno e il patrocinio, l’Università degli Studi del Molise, i Lions Club di Campobasso, l’associazione Passione Rosso Blu Campobasso, il gruppo scout Assoraider, le Guardie Ambientali CONGEAV, Francesca Maggio per le splendide foto e Legambiente che insieme a noi condivide l’amore per il pianeta. I ringraziamenti speciali vanno alla Farmacia Cipolla, Palestra Fisiotech, Drop Campobasso e Tanelli assicurazioni per aver supportato l’evento con proprie donazioni. Colgo infine l’occasione per ringraziare Eleonora Silvestri e Antonio Zarrilli, referenti Campobasso, per aver presenziato all’evento con gioia e concretezza e perché solo insieme si raggiungono obiettivi così importanti.”