Volontari isernini in Africa fanno nascere una bambina per strada

La mamma l’ha chiamata Martina, lo stesso nome di una volontaria isernina che, proprio questa mattina, è tornata, insieme ad altri compagni di viaggio, dal Burundi (video). Fanno parte della onlus “Oltre la vita” e da anni sono impegnati in missioni umanitarie in una delle zone più povere della Terra. Tantissime le iniziative e i progetti realizzati, ma questa volta nelle loro valigie un’esperienza indimenticabile: mentre percorrevano una strada sterrata una donna stava per partorire. Così Ugo, Enrico, Giancarlo, Cosimo e per l’appunto Martina, hanno aiutato la giovane madre a mettere al mondo sua figlia.