Volontari del 118, dopo le proteste, il confronto. Toma: “La soluzione è vicina”

«Abbiamo trovato una soluzione agli interessi contrapposti. Rimane da risolvere solo la questione legata al rimborso dei volontari, che contiamo di chiudere venerdì prossimo, quando rincontreremo le parti. Sono molto soddisfatto degli esiti, del clima di reciproca collaborazione che ha caratterizzato i lavori e, soprattutto, di essere riusciti a trovare la giusta convergenza tra le richieste delle Organizzazioni di volontariato e la deliberazione del direttore generale dell’Asem».Lo ha dichiarato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a conclusione della riunione con i presidenti delle Odv, che ha riguardato il nuovo Regolamento e il nuovo Avviso di selezione per l’affidamento in convenzione alle Organizzazioni di volontariato e alla Croce Rossa italiana del Servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza in forma continuativa.Presenti, oltre al governatore, il direttore generale per la Salute della Regione Molise, Lolita Gallo, il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, e quello amministrativo, Antonio Lastoria.Lunga e articolata la disamina del documento, che ha permesso di analizzare i diversi punti e di proporre aggiustamenti condivisi. Soddisfatti gli operatori del 118. Resta aperto il capitolo relativo al rimborso ai volontari, per la trattazione del quale l’incontro è stato aggiornato a venerdì 29 ottobre.