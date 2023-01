Volontari a Rio Vivo: è ancora emergenza

Sono dovuti intervenire i volontari della Misericordia di Termoli in un’abitazione a Rio Vivo che a seguito delle abbondanti piogge delle ultime ore si è completamente allagata. La richiesta, giunta dallo stesso comune di Termoli , ha visti impegnati i volontari che con una idrovora hanno aspirato tutta l’acqua liberando il giardino. L’imponente mareggiata dei giorni scorsi e il grosso accumulo di pioggia caduto in poche ore lungo la costa hanno creato notevoli disagi nella zona di Rio Vivo, così come in altre zone costiere.

