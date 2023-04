Volontari a lezione di primo soccorso col CSV Molise

A maggio tre giornate sul BLSD a Termoli, Campobasso e Isernia

Rappresenta un punto fermo della programmazione del CSV Molise ed è un corso di formazione sempre molto partecipato, oltre che di grande utilità, in quanto consente ai volontari di imparare a salvare delle vite umane.

In effetti, ha un valore fondante il percorso teorico-pratico sul BLSD, acronimo di Basic Life Support Defibrillation, ovvero le manovre di primo soccorso da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco con l’impiego di defibrillatore.

Il CSV Molise farà apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base e le manovre da eseguire in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Gli operatori del Terzo Settore, cui è rivolto il corso, si eserciteranno anche attraverso l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

In programma tre lezioni: il 9 maggio a Termoli, il 10 maggio a Campobasso e il 16 maggio a Isernia.

Tutte e tre gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 14 alle 19.

Ogni lezione sarà aperta a 25 iscritti e per le singole associazioni è previsto l’accesso di un numero massimo di tre volontari.

Per iscriversi occorre compilare il form entro il 30 aprile prossimo.