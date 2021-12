Volo di tre metri dalla scala mentre si trova al cimitero, 43enne in ospedale

L’episodio si è verificato a Casacalenda. L’uomo è stato prima soccorso dalla moglie che ha tentato di trasferirlo in ospedale e poi dal 118

La dinamica è ancora in fase di accertamento ma tutto è accaduto in una manciata di secondi nella mattinata di oggi, 5 dicembre, all’interno del cimitero di Casacalenda. Lui, un uomo di 43 anni, stava effettuando dei lavori all’interno del cimitero quando, per cause ancora sconosciute, è caduto da una scala dall’altezza di 3 metri.

L’uomo è stato subito soccorso dalla moglie che ha tentato di trasportarlo al pronto soccorso del San Timoteo ma, arrivata all’altezza del bivio di Guglionesi sulla Bifernina, ha dovuto richiedere il soccorso del 118 e della Misericordia di Termoli.

Il 43enne, infatti, lamentava dei forti dolori alla schiena. La moglie, evidentemente spaventata dell’accaduto, ha quindi chiamato i sanitari che lo hanno trasferito presso il pronto soccorso del San Timoteo per tutti gli accertamenti del caso.