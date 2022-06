Volevano gettare gasolio sul pesce dei marinai di San Benedetto, nei guai 3 termolesi

I tre, appartenenti alla marineria bassomolisana, beccati e sottoposti al divieto di avvicinamento a San Benedetto per 3 anni

Sono partiti da Termoli alla volta di San Benedetto del Tronto con l’obiettivo di protestare contro la marineria locale per richiamarla alla compattezza rispetto al dissenso a tornare in mare a causa del caro gasolio.

Tre pescatori termolesi, però, sono stati beccati con cinque bottigliette di acqua da mezzo litro riempita di gasolio con il verosimile intento di sverzare il liquido sulle cassette di pesce scaricate sulla banchina e quindi renderle invendibili.

E’ per questo motivo che il Questore di Ascoli Piceno ha emesso tre divieti di avvicinamento a San Benedetto per i prossimi 3 anni per altrettanti marinai termolesi. I pescatori si erano recati a San Benedetto per protestare contro la marineria locale, rea di non aver rispettato la decisione di non uscire per mare a pescare.