Voleva chiudere la relazione “malata” e andare in Canada, dov’è Vicky?

Un lungo e dettagliato servizio quello dedicato alla 42enne scomparsa da 23 giorni e andato in onda ieri sera su Chi l’ha Visto?

REDAZIONE TERMOLI

E’ tutta avvolta nel mistero la scomparsa di Victorine Bucci, detta Vicky. L’ultimo messaggio proveniente dal suo cellulare è quello inviato all’ex marito contenente messaggi minatori. Da quel punto in poi il nulla. Dal 18 dicembre la 42enne è irrintracciabile. Nessuno l’ha vista, nessuno l’ha più sentita. La mattina della sua scomparsa il telefonino con la nuova scheda sim che Victorine si era fatta è stato rinvenuto sugli scogli del porto di Termoli. Dall’analisi del cellulare sono emersi dei particolari come ad esempio i messaggi minatori inviati da Messanger all’ex marito e ad un amico. Trovata anche una chat di gruppo WhatsApp aperta nella notte tra il 18 e 19 dicembre e mai utilizzata da Victorine. Ma è stata davvero lei a scrivere quei messaggi. Sono tutti indizi emersi nella nota trasmissione di Rai 3, “Chi l’ha Visto?” andata in onda ieri sera. Un lungo e dettagliato servizio quello dedicato alla 42enne scomparsa da 23 giorni. La storia della 42enne è andata in scena sul piccolo schermo partendo dal litigio fino alle 3 di notte in quella maledetta sera a cavallo tra il 18 e 19 dicembre. Da lì all’indietro a quando Vicky si era laureata a Roma alla Luiss in Scienze Politiche. Qui conosce Andrea e si sposa. Un matrimonio che però finisce dopo qualche anno. Dopo la rottura con il marito Vicky si trasferisce a Dublino dove rimane per quasi 10 anni. Quando torna in Molise Vicky crede di trovare l’amore a Termoli con un uomo più grande di lei di 10 anni ma le cose non vanno bene. Il nuovo compagno di Vicky è ossessionato dalla gelosia. La sua amica di Roma non riesce più a raggiungerla da quasi un anno per via della ossessiva gelosia del compagno che le avrebbe fatto tagliare i ponti con tutti, anche con le amiche più strette. E’ l’8 dicembre quando Vicky si presenta a casa dalla madre in uno stato orribile. Non si regge in piedi, ha un occhio gonfio e lividi su altre parti del corpo. Con fatica riesce a raccontare alla madre che il compagno l’ha ridotta in quello stato. La madre la porta al pronto soccorso ma si rifiuta di sporgere denuncia contro di lui. Dopo 10 giorni la scomparsa. Intanto dopo i maltrattamenti subiti Vicky sembra intenzionata a mettere la parola fine a questa relazione e progetta un viaggio in Canada ma il compagno torna a cercarla e Vicky torna con lui. La sera del 17 dicembre Vicky ha una conversazione con Luca, il suo amico del Canada. Quella è l’ultima volta che la sente. Quella sera Vicky cena con la madre e poi a Termoli incontra il compagno. I vicini li sentono litigare fino alle 3 di notte. Secondo il racconto dell’uomo Vicky esce di casa prende la sua panda rossa e scompare nel nulla. Ad oggi nessuno è più riuscito a sentire Vicky. «Aiutateci a trovare Vicky, qualcuno di voi l’ha vista?»