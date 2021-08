Volete andarvene anche voi?

XXI Domenica del tempo ordinario (b)

Gv 6,60-69

Il Grande discorso di Gesù, contenuto nel capitolo 6 di Giovanni, arriva alla conclusione con un “aut aut”. Il maestro di Nazareth, molto coraggiosamente, mette le cose in chiaro una volta per tutte, sopratutto con chi nutriva aspettative che non avrebbe mai visto realizzarsi. Gesù non sarebbe stato il re che molti si aspettavano, non avrebbe risposto a tutte le necessità materiali di chi lo seguiva. Le sue parole erano Spirito e Vita, ma restavano precluse a chi proiettava tutte le aspettative di felicità al di qua dell’orizzonte terreno. Le parole di Gesù erano state così dure da indurre molti ad andarsene scoraggiati; ciò non avvenne però ai discepoli più tenaci, coloro che avevano ascoltato ed accettato la sfida della santità.

+In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?».+

La Verità ha un peso insostenibile? È questo che vogliono dire i discepoli? La dottrina di Gesù è ardua, non tanto per la sua complessità quanto per la forza d’animo che essa richiede per essere vissuta. Diventare intimi di Dio, nutrirsi del vero cibo e della vera bevanda che il Cristo offre, diventando a nostra volta tempio dello Spirito, coeredi del Figlio: decisamente un concetto difficile da accettare, specie a quei tempi. Si consideri come il Sancta Sanctorum, la stanza più interna del tempio di Gerusalemme che custodiva l’arca dell’alleanza, era l’unico luogo in cui la presenza del Signore poteva essere adorata; esso restava a tutti proibito e inacessibile, se non al sacerdote prescelto. Alla luce di ciò, possiamo comprendere come per un ebreo dell’epoca, anche solo concepire il contatto con Dio, era impensabile; era idea diffusa che la sola visione di Jahwè poteva significare la morte (cfr Es 33,20); come poteva dunque l’interiorità dell’uomo, da cui procedono pensieri impuri (cfr Mt 15,19), addirittura contenere questa presenza e così acquisire la sacralità di un tempio ? (cfr. Gv 14,23; Mt 25,31-46).

+Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima?+

Persino i discepoli stentano a credere nelle parole del Maestro, infatti occorreranno alcuni secoli perché i concetti di Gesù Dio-Uomo e quello di umanità divinizzata vengano chiarificati e definiti attraverso i concili. La stessa divinità di Gesù ha fatto una certa fatica ad affermarsi durante il primo secolo (questi argomenti sono raramente citati nelle letteratura cristiana antica) e susciteranno molti dibattiti teologici, a volte, drammatici scismi. Gesù non solo conferma quello che aveva appena detto pubblicamente, ma preannuncia la resurrezione e l’ascensione al cielo, il Sigillo che autenticherà in eterno la vita e il messaggio del Cristo come la Via, la Verità e la Vita che l’Eterno ci ha dato come eredità. Allora non ci saranno scuse per non credere più in lui, molti, se non tutti i discepoli, ne saranno infatti testimoni.

+È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito.+

L’essenza del messaggio di Cristo resta precluso a chi vuole interpretarlo utilizzando esclusivamente le categorie della “carne”. I discepoli, di cui Gesù avverte l’incredulità, si ostinano a ragionare con gli stessi schemi da cui il Maestro avrebbe voluto liberarli. Essi desideravano un re-messia, sul modello di Davide, capace di trasformare Israele in una super potenza, ma queste aspettative erano antitetiche rispetto alla vera proposta di Gesù. Pensare secondo lo Spirito voleva dire abbracciare radicalmente lo stile di vita che Gesù proponeva, un “modus vivendi” non regolato da leggi e istituzioni soffocanti, ma dal reciproco amore, plasmato sull’esempio e la testimonianza di Gesù (GV 13,34-35). A mio avviso ancora oggi accettiamo tanti compromessi per adattare l’autentica visione proposta dal Maestro ad una sua versione più “assimilabile” al pensiero corrente; tentazione che le chiese hanno vissuto in ogni epoca.

+E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui.+

Quello che affermava Gesù poteva essere facilmente mal interpretato e definito eretico rispetto all’ebraismo ortodosso. Egli affermava di essere il “Figlio dell’uomo”, il “pane disceso dal cielo”, diceva che la sua carne e il suo sangue dovevano essere mangiati per accedere alla vita eterna. Chi di noi non si sentirebbe imbarazzato davanti ad affermazioni del genere? Il Vangelo chiede scelte forti, prive di compromessi, non tutti riescono in questo ed infatti molti decidono di abbandonare la sequela. Nonostante la chiamata alla Salvezza e alla Santità sia universale, non tutti rispondono, ed è affascinante considerare come Dio voglia lasciarci liberi in questa scelta .

+Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».+

La risposta di Pietro ha proprio quella forza e quella libertà che il percorso indicato da Gesù richiede; egli aveva fatto quel salto di qualità che il Maestro stava chiedendo ai suoi ascoltatori dall’inizio del lungo discorso narrato in questo capitolo. L’apostolo riconosce la forza e la verità della dottrina annunciata da Gesù definendole “parole di vita eterna”. Pietro allude anche al fatto che i segni di conferma da parte di Dio (prodigi e guarigioni) non sono mancati. Lo stesso proclama: “tu sei il Santo di Dio”, “Aghios tou Teon”, con questa locuzione Pietro voleva sottolineare che Gesù era il prescelto atteso da Israele, non afferma ancora “Tu sei Dio”, questo lo farà più in la Tommaso: “Mio Signore e Mio Dio!” (cfr. Gv 20,24-29). La Parola del Cristo merita di essere ascoltata e creduta anche quando entra in conflitto con la nostra razionalità, la quale ha un orizzonte limitato, materialista, incapace di avere quegli slanci di Speranza che possono fare di noi uomini e donne di fede.

Felice Domenica.

Fra Umberto Panipucci