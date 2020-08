‘Volare sulle aree interne’, Messere: «Impegno a proseguire questa discussione»

“Nei giorni scorsi si è tenuto un seminario in rete sul tema delle aree interne, mandato in diretta su vari social con tantissime visualizzazioni, organizzato dalla neo costituita associazione “Volare” presieduta dal senatore PD Tommaso Nannicini”. Lo comunica Nicola Messere della segreteria regionale del PD Molise rappresentante della stessa associazione “Volare”.

“Lo scopo di questo seminario, si spera, è sato quello di sensibilizzare l’interesse pubblico sulla possibilità di individuare un percorso di recupero e rivalutazione economica e culturale, destinato ai piccoli insediamenti urbani, lontani dalle vie di comunicazione principali, dimenticati da qualsiasi strategia di crescita e caratterizzati da significativi indici di decremento e di invecchiamento della popolazione residente.

Gli interventi:

Michela FANELLI – Capogruppo PD Consiglio Regionale del Molise

I borghi dell’entroterra molisano, fiscalità di vantaggio e opportunità

Antimo AIELLO –Specialista in endocrinologia

Assistenza sanitaria, sistema socio-sanitario, rete di assistenza territoriale

Matteo PATAVINO – Insegnante, musicologo e compositore

Cultura e territorio, ipotesi di sistema integrato per un’economia circolare

Carmelina GENOVESE – Sindaco di Gambatesa (CB)

L’area del Fortore molisano contro abbandono e spopolamento – la Snai Fortore

Claudio LALLO – Architetto e Presidente Cooperativa Cooper

Valore del Costruito, recupero, rigenerazione e valorizzazione patrimonio immobiliare, valore del capitale umano

Candido PAGLIONE – Sindaco di Capracotta (IS)

Riorganizzazione dei servizi pubblici nelle Aree Interne, modelli di gestione efficaci e coerenti con le comunità

Roberto COLELLA – Founder Parco delle Morge e Borghi della lettura

Sostenibilità ambientale e sviluppo territoriale delle aree interne

Tutti di altissimo spessore “commenta Messere” che hanno fotografato la situazione generale edi debolezza strutturale ma principalmente sulla “potenzialità” delle aree interne e tracciare una sorta di roadmap per la pianificazione e programmazione di attività permanenti di animazione da implementare sul territorio molisano al fine di uscire dai soliti luoghi comuni attribuiti proprio alle stesse arre interne, alle popolazioni che le abitano e alle imprese che in quei luoghi ancora cercano di resistere.

Di questo incontro è stata fatta una sintesi puntuale come meglio non si poteva nelle conclusioni del Sen. Tommaso Nannicini (promotore dell’associazione Volare) sempre molto vicino al Molise e ai molisani.

L’impegno conclude Messere” è quello di proseguire con questa discussione per non perdere questa ulteriore opportunità proprio per le aree interne che si è venuta a creare con l’emergenza sanitaria provocata dal la Covid”.