Spopola on line su Facebook, Instagram e su YouTube il video con la parodia di “Volare”. Il testo è stato scritto da Antonio Sorbo ed interpretato dagli attori Gino Matrunola e Pierluigi Sorteni, che a Venafro dirigono una scuola di recitazione e di canto. «È un modo per passare il tempo in questa quarantena» ha detto l’ex sindaco di Venafro Antonio Sorbo, autore del testo che annuncia che a breve ne saranno pubblicate altre.