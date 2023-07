Vola giù dal balcone: 15enne portata d’urgenza al San Timoteo

Una 15enne ospitata in una casa famiglia di Termoli sarebbe precipitata da un balcone per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze di Polizia. Dinamica ancora da ricostruire, dunque, per questo dramma. Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi con l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 Molise con una ambulanza della Misericordia di Termoli. La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Timoteo di Termoli.

