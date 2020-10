Vola dal Muraglione e cade per 3 metri, 51enne finisce in ospedale

E’ stato trasferito presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli il 51enne che nella serata di ieri, sabato 3 ottobre, è caduto dal Muraglione di San Martino in Pensilis. Tutto è accaduto in una manciata di minuti. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia che hanno trasferito il 51enne in pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi nonostante il volo di oltre 3 metri dal muraglione.