«Voglio nascere a Termoli»: #L113 diventa virale e contagia la città

REDAZIONE TERMOLI

C’è chi la scritta L113 ha deciso di stamparla su un semplice foglio di carta e attaccarla al vetro della macchina, chi ha deciso di farla incidere perfino sulla luna per accompagnare la nascita della propria bambina e chi, in ossequio a Termoli e al suo mare, ha deciso di scriverlo con pietre che ricordano i sassi che si trovano in acqua su un “letto blu” come il mare. Sì perché quel “L113” più che un hashtag per le foto da pubblicare su Facebook o su Instagram è diventato il vero e proprio motto di una popolazione, quella di Termoli, che si sta ribellando alla decisione del commissario ad acta della sanità, Angelo Giustini, di chiudere il punto nascita di Termoli. E così dopo la manifestazione di protesta di lunedì scorso davanti all’ospedale San Timoteo e la creazione di un gruppo Facebook nato da pochissimi giorni ma che già conta 1500 iscritti, il Comitato spontaneo apolitico “Voglio nascere a Termoli” ha deciso di portare avanti le iniziative di protesta civica e civile contro la chiusura del punto nascita e di solidarietà alle mamme incinte e ai loro figli «ai quali prestiamo le nostre energie e la nostra voce perché qualcuno ascolti il loro desiderio: “Voglio nascere a Termoli”». E così mentre va avanti l’organizzazione dell’evento pubblico che si terrà il 21 luglio «ma ancora non scopriamo le carte, stay tuned» perché «il 24 il Tar esprimerà la sentenza del ricorso che è stato depositato ieri, venerdì 5 luglio», il comitato sta andando avanti con le sue iniziative. «Tra queste – si legge in una nota di Alessandra Di Pasquale, Cinzia Ferrante, Giuseppe Pranzitelli e Debora Staniscia – iniziative che vengono da idee che sono nate spontaneamente sul gruppo ci sono molti locali commerciali e attività (ma anche qualche auto) che stanno esponendo cartelli con la scritta “Voglio nascere a Termoli” o “#L113”; foto dei bambini nati a Termoli con la scritta “#L113”. Presto faremo le foto dei pancioni delle mamme con la scritta “Voglio nascere a Termoli” e il nome del bambino. Proseguiamo la raccolta firme iniziata l’1 luglio per il corso (angolo con via Adriatica) dall’11 al 17 luglio dalle 19 alle 24, raccolta firme che sta proseguendo anche in varie altre città del basso Molise e faremo un evento pubblico il 21 luglio perché il 24 il Tar esprimerà la sentenza del ricorso che è stato depositato ieri». Insomma una Termoli che non si vuole piegare, che vuole far sentire anche solo pacificamente la sua voce affinché non venga tolto alle donne che lo vogliono il diritto di dire “mio figlio è nato a Termoli”.