«Vogliamo una Europa diversa per tornare a brillare come Italia»

REDAZIONE TERMOLI

L’obiettivo è quello di avere una «Europa diversa che possa tornare a brillare». E’ quanto affermato da Antonella Lella, candidata per la Lega in un incontro che si è svolto a Termoli. Sotto la lente le problematiche dell’Italia «che stiamo cercando di risolvere – ha affermato Lella – vogliamo una Europa e un parlamento vicino al sud che favorisca tutti gli Stati membri, che non sia più matrigna nei confronti dell’Italia. Ci hanno imposto una politica migratoria che ha visto l’Italia dover accogliere una invasione, non siamo per una invasione e accoglienza che non sia regolare, siamo per una immigrazione controllata e una equa distribuzione tra gli Stati per poter condividerne le nostre regole. No all’immigrazione clandestina e no a chi viene per aumentare criminalità spaccio e droga». Sotto la lente anche «le politiche diverse nel settore dell’agricoltura spesso imposte attraverso materie prime a danno degli agricoltori e una rigidità anche nel settore della pesca. Vogliamo una Italia che sia protagonista e non fanalino di coda perché ci siamo sentiti europei solo per aver condiviso una moneta unica e non per delle politiche di sviluppo, una Europa diversa e un parlamento più vicino ai cittadini con un sud che possa tornare a brillare».