“Vogliamo prenderci Termoli e abbiamo bisogno di cittadini volenterosi”, l’appello dei pentastellati 

REDAZIONE TERMOLI

Il futuro di Termoli, i bisogni e le idee dei cittadini sono l’abc della politica del Movimento 5 Stelle che nell’assemblea pubblica che si è tenuta ieri pomeriggio a Termoli, presso il punto informativo in via Adriatica 31° sono emersi in tutta la sua chiarezza. Un aria di cambiamento che è spinta ancor di più dalle prossime amministrative del 2019 e che parte proprio dal basso. “Se non vuoi più delegare e vuoi contribuire al cambiamento iniziamo a disegnare insieme il futuro della nostra città”. Ed è in questo slogan che si racchiude l’invito alla cittadinanza, da parte dei pentastellati. «Adesso siamo arrivati al punto di dover coniugare accanto alla questione del programma da scrivere anche il cercare di formare una lista di persone qualificate che credono che questa città possa cambiare. Abbiamo bisogno di gente che tiene a Termoli». Ha spiegato il consigliere di minoranza al comune di Termoli Nick Di Michele. «Ci riuniamo in questa sede -ha continuato- perché mancano quasi due mesi alla presentazione della lista del M5S. Noi questa volta vogliamo prenderci questa città. Al momento abbiamo ancora un Governo che ci potrà dare una mano in caso di vittoria e noi amministreremo con i cittadini. Il mio augurio è che nei prossimi giorni più cittadini possibili ci contattino per venire con noi. La garanzia da parte nostra è che non metteremo dei riempilista e abbiamo bisogno, quindi, di chi davvero ci tiene». A prendere parola anche il consigliere regionale pentastellato Valerio Fontana che ha ricordato gli inizi della sua carriera politica, ben 7 anni fa, rincuorando chi vuole intraprendere per la prima volta questa via e magari si scontra con un po’ di paura. «Si parte da essere cittadini attivi, interessarsi della propria comunità ma anche del proprio quartiere. Questo è già un passo nella politica locale. E il Movimento è fatto proprio da queste persone – e poi ha spiegato- il M5S non farà mai ricandidare esponenti di altri partiti o persone che si sono candidate precedentemente contro di noi -e lanciandosi in una battuta ha affermato- questo restringe molto il campo dato che le scorse amministrative a Termoli si sono presentate 400 persone». E Infine ha concluso lanciando un appello a quanti vogliano avvicinarsi o magari candidarsi nella lista: «Dico a chi vuole intraprendere questo percorso che non sarete mai soli. Entrerete a far parte di una squadra. Siamo forza di Governo e non sarete mai soli. Le decisioni si prendono in maniera collegiale. Io invito a farla questa esperienza e ad impegnarsi in prima persona non solo per il Movimento ma soprattutto per Termoli».