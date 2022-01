Vodafone down, salta la Dad in Molise: problemi con rete fissa e mobile

Da questa mattina, 11 gennaio 2022, gli utenti Vodafone di rete fissa e mobile stanno avendo grossi problemi sia nel normale uso di internet che per le telefonate. Moltissime le segnalazioni provenienti dall’intero Molise e non solo. Il down di Vodafone, infatti, sarebbe generalizzato in molte zone del centro Italia.

In crisi la didattica a distanza in diverse zone del Molise con ragazzi e professori che non hanno potuto continuare la lezione online.

Ad ora (Ore 10,30) non ci sono ancora riscontri ufficiali dell’operatore che spieghino il perché delle anomalie.

Sono stati ormai superate le 3.000 segnalazioni su downdetector, segno che il problema si sta diffondendo sempre più rapidamente. Gran parte degli utenti è completamente offline, sia per quanto riguarda le chiamate, sia per ciò che concerne la rete internet. Una parte di questi invece presenta difficoltà solamente nella connessione al web.

Anche ho. Mobile ha comprensibilmente alcuni problemi, riferibili alle stesse zone in cui l’operatore Vodafone presenta le maggiori difficoltà. Le segnalazioni sono in forte crescita e riguardano un totale blackout nella maggioranza dei casi.